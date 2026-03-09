Κρήτη: Εντοπίστηκαν ακόμη 57 μετανάστες νότια του νησιού

Ακόμη 57 μετανάστες, αποβιβάστηκαν το πρωί της Δευτέρας (9/3), στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού, νότια της Κρήτης.

Οι μετανάστες κατά δήλωσή τους, είναι υπήκοοι Σουδάν, Αιγύπτου και Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με το λιμενικό, πρόκειται για άνδρες, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και πέντε ανήλικοι.

Αν και μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στην περιοχή των Καλών Λιμένων, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.