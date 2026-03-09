Κρήτη: Εντοπίστηκαν ακόμη 57 μετανάστες νότια του νησιού
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ακόμη 57 μετανάστες, αποβιβάστηκαν το πρωί της Δευτέρας (9/3), στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού, νότια της Κρήτης.
Οι μετανάστες κατά δήλωσή τους, είναι υπήκοοι Σουδάν, Αιγύπτου και Μπαγκλαντές.
Σύμφωνα με το λιμενικό, πρόκειται για άνδρες, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και πέντε ανήλικοι.
Αν και μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στην περιοχή των Καλών Λιμένων, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Π. Μαρινάκης: Η προστασία της Βουλγαρίας δεν επηρεάζει την αντιβαλλιστική άμυνα της Ελλάδας
- Γκοντσαρόβα: Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης για το Καυτανζόγλειο – Κινούμαστε εντός χρονοδιαγράμματος για Νέα Τούμπα
- Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: Δυστυχώς δεν είναι καλά, είναι μεταξύ ουρανού και γης