ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καταδίωξη του Λιμενικού ανοιχτά της Λέρου: Εντοπίστηκαν 28 μετανάστες, συνελήφθη ο 27χρονος διακινητής

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε, το βράδυ της Παρασκευής, ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Λέρου. Οι λιμενικοί έκαναν σήματα στον χειριστή να σταματήσει, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί.

Λίγο αργότερα, το ταχύπλοο προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην περιοχή «Βουρλίδια», ανατολικά του νησιού, όπου αποβιβάστηκαν οι επιβαίνοντες. Στις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν συνολικά 28 αλλοδαποί: 8 άνδρες, 5 γυναίκες και 15 ανήλικοι.

Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου για προληπτικούς λόγους και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Το Λιμεναρχείο Λέρου, που διενεργεί την προανάκριση, συνέλαβε έναν 27χρονο υπήκοο Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως το άτομο που τους μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, διακίνηση, έκθεση ζωής σε κίνδυνο και απείθεια.

Το ταχύπλοο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κατασχέθηκε από τη Λιμενική Αρχή.

Λέρος Λιμενικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

