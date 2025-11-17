Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο μετά το τροχαίο με τον έναν νεκρό – Κατεστραμμένα τα αυτοκίνητα από τη σφοδρή σύγκρουση

Βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει την τραγική κατάσταση των οχημάτων μετά το τροχαίο που έγινε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας (17/11) έξω από το Αρκαλοχώρι, στο Ηράκλειο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο ακόμα.

Στο θανατηφόρο τροχαίο που έγινε στους δρόμους του Ηρακλείου, και συγκεκριμένα στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι, κοντά στην έξοδο για Αστρίτσι, συγκρούστηκαν σφοδρά τρία αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός ένας 52χρονος, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ.

Ευτυχώς οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων, ηλικίας 23 και 54 ετών, δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Το βίντεο που δημοσιεύει το creta24.gr, δείχνει τα λίγα λεπτά μετά τo τροχαίο στο οποίο αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης των οχημάτων, καθώς και η προσπάθεια από τους άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ να απεγκλωβίσουν τον νεκρό 52χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν αρχικά μεταξύ τούς με το τρίτο όχημα που ακολουθούσε να καρφώνεται από πίσω τους.