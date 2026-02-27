Ημαθία: Μπούκαρε σε μονοκατοικία, απείλησε τον ιδιοκτήτη με μαχαίρι για να του δώσει χρήματα αλλά έφυγε με άδεια χέρια

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, προστρέξαντες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς διέρρηξε παράθυρο μονοκατοικίας ηλικιωμένου, την ώρα που κοιμόταν και όταν έγινε αντιληπτός, με απειλή μαχαιριού ζήτησε χρήματα και κοσμήματα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει οτιδήποτε.

Όπως διαπιστώθηκε συνεργός του, τον ανέμενε σε όχημα εξωτερικά της οικίας, ο οποίος εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε κοντινή περιοχή και συνελήφθη.