ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα παιδί τριών ετών παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) από ΙΧ στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Διαβάστε μας στο Google News

