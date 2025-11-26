Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα ανήλικα ανίψια του μαζί με τον 40χρονο σύντροφο του

Φρικιαστική υπόθεση αποπλάνησης και ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας μόλις δύο και τεσσάρων ετών, αδερφάκια, έρχεται στη δημοσιότητα. Βασικοί κατηγορούμενοι είναι ο ίδιος τους ο θείος και ο σύντροφος του.

Ήδη ο 20χρονος θείος, αδελφός της μητέρας των παιδιών, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο σύντροφος του αναμένεται να απολογηθεί αύριο Πέμπτη.

Παράλληλα κατηγορούνται και για πορνογραφία ανηλίκων.

Την καταγγελία στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της ασφάλειας Αττικής, έκανε η ίδια η μητέρα η οποία είναι από την Ρουμανία, όπως και ο κατηγορούμενος αδερφός της. Σημειώνεται όμως πως η γυναίκα γέννησε τα παιδιά της στην Ελλάδα, αφού ο πατέρας των παιδιών είναι Έλληνας.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την προανάκριση, η ίδια έχοντας εμπιστοσύνη στον αδερφό της, άφηνε να παίρνει τα παιδιά στο σπίτι του. Εκεί, παρουσία του 40χρονου συντρόφου του από την Αλβανία, τα υποχρέωναν σε άσεμνες πράξεις, όμως, σύμφωνα με πηγές από την ΕΛΑΣ, δεν φαίνεται να έχουν υποστεί βιασμό.

Είναι δε ιδιαίτερα σοκαριστικό το γεγονός ότι κατέγραφαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους σε βάρος των παιδιών. Στο κινητό του 20χρονου βρέθηκε το εν λόγω υλικό καθώς και πλήθος άλλων αρχείων πορνογραφικού υλικού ανδρών με ανήλικα αγοράκια, όλα κοντά στην ηλικία των 5 ετών.

Ο 4χρονος αποκάλυψε τη φρίκη στην παιδοψυχολόγο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε κάτι περίεργο στις κινήσεις του 4χρονου και έτσι άρχισε να καταλαβαίνει πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Απευθύνθηκε λοιπόν στο τμήμα Ανηλίκων. Όταν, παρουσία παιδοψυχολόγου όπως ορίζεται, εξετάστηκαν τα αγοράκια, το 4χρονο φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά όσα είχε υποστεί το ίδιο και το αδελφάκι του.

Ενώπιον των αστυνομικών ο θείος των παιδιών φέρεται να αποδέχθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να ικανοποιεί τον 40χρονο σύντροφο του ενώ ο 40χρονος φέρεται να αρνήθηκε την συμμετοχή του κατηγορώντας τον 20χρονο.