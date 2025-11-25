Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Είχαν κλεισμένες στο σπίτι 51 γάτες για να τις φάνε – “Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας”

Έντονο αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου –σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1– ένα ζευγάρι φέρεται να διατηρούσε στο σπίτι του συνολικά 51 γάτες, τις οποίες –όπως ανέφεραν οι ίδιοι στις δηλώσεις τους– προόριζαν για κατανάλωση μετά τον φυσικό τους θάνατο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την υπόθεση και, όπως μεταδίδει η εκπομπή, τα ζώα απελευθερώθηκαν, ενώ το ζευγάρι εμφανίστηκε πρόθυμο να υπερασπιστεί δημόσια τις απόψεις του.

«Δεν τις σκοτώναμε – Μόνο όταν πεθάνουν φυσικά»

Σύμφωνα πάντα με όσα προβλήθηκαν στην εκπομπή, το ζευγάρι υποστήριξε ότι δεν σκόπευε να θανατώσει τα ζώα, αλλά να καταναλώσει το κρέας τους μόνο μετά τον φυσικό θάνατό τους, με επεξεργασία –όπως ισχυρίστηκαν– σε κτηνοτροφικές μονάδες.

«Το κάναμε επιστήμη», ανέφεραν στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως αν και άλλοι υιοθετούσαν την πρακτική τους, «θα έπεφτε η τιμή του κρέατος».

Η γυναίκα, η οποία –σύμφωνα με το ρεπορτάζ– εργάζεται ως παιδαγωγός, δήλωσε:

«Δεν είναι να σκοτώνουμε τα γατιά για να τα τρώμε. Είναι να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο γατών και όταν το ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια, τότε να το πάρουν οι κτηνοτροφικές μονάδες να διαχειριστούν το κρέας».

Ο άνδρας πρόσθεσε: «Είμαστε υπέρ αυτού για να σωθεί ο πλανήτης, να λυθεί το πρόβλημα της ασιτίας. Θα τρώμε γάτες και θα πέσει η τιμή του κρέατος, ώστε άνθρωποι σε υπανάπτυκτες χώρες να ζήσουν».

Καμία οικονομική δυσχέρεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ

Το ρεπορτάζ της εκπομπής επισημαίνει ότι το ζευγάρι δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ενώ φέρεται να διατηρεί συγκεκριμένες πεποιθήσεις για τη διατροφή, τα ζώα, τη στείρωση, το τσιπάρισμα και τους εμβολιασμούς.