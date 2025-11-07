Φράγμα Αλιάκμονα: “Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει” λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο γιος του με τη σύντροφό του, το βράδυ της Πέμπτης, στο φράγμα του Αλιάκμονα, κοντά στη Βέροια, όταν ξαφνικά είδαν οπλισμένο τον 45χρονο να πλησιάζει το αυτοκίνητό τους και να πυροβολεί με καραμπίνα, περιέγραψε ο πατέρας του νεαρού.

Όλα έγιναν περίπου στις 11 το βράδυ, όταν το νεαρό ζευγάρι, 21 και 20 ετών, σταμάτησε με το αυτοκίνητο κοντά σε ένα κιόσκι που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου και κάθισε στα πίσω καθίσματα του οχήματος.

Όπως περιγράφει ο πατέρας του νεαρού στο protothema.gr, κάποια στιγμή είδαν να σταματά ένα αυτοκίνητο κοντά τους και να κατεβαίνει ο 45χρονος, οπλισμένος με καραμπίνα.

«Πυροβόλησε εξ επαφής το τζάμι του οδηγού δύο φορές. Ευτυχώς τα παιδιά κάθονταν στα πίσω καθίσματα, αλλιώς θα θρηνούσαμε θύματα», αναφέρει και εξηγεί τις στιγμές που ακολούθησαν: «Τα παιδιά σοκαρίστηκαν και τον ρωτούσαν τι θέλει, ενώ τον παρακαλούσαν να μη τους σκοτώσει. Αυτός ζήτησε λεφτά, τσάντες, πορτοφόλια και τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα πήρε όλα, αλλά το παιδί μου είχε μόνο πέντε ευρώ που είχαν περισσέψει από το χαρτζιλίκι που του είχα δώσει και φάνηκαν λίγα στον δράστη».

Ο πατέρας του νεαρού αναφέρει ότι ο 45χρονος ζήτησε από τον γιο του να τον ακολουθήσει, προκειμένου να τον μεταφέρει έως την τράπεζα και να κάνει ανάληψη χρηματικού ποσού για να του το παραδώσει, αφού τα χρήματα που είχε επάνω του του φάνηκαν λίγα. Τότε, ο νεαρός βρήκε την ευκαιρία και του άρπαξε την καραμπίνα, προκειμένου να καταφέρει να γλιτώσει εκείνος και η σύντροφός του.

«Ήταν τρομοκρατημένος και τον ακολούθησε. Όταν έκατσε στη θέση του οδηγού, ο δράστης άφησε δίπλα την καραμπίνα. Μόλις μπήκε ο γιος μου μέσα, την πήρε και την κράτησε σφιχτά στα χέρια του, λέγοντάς του ότι θα καλέσει την αστυνομία. Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει και το όπλο εκπυρσοκρότησε. Έσπασε το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου, τον πέτυχε στον ώμο και τον τραυμάτισε ελαφρά», σημειώνει.

Εξηγώντας όσα του ανέφερε ο γιος του ότι συνέβησαν στη συνέχεια, ο πατέρας του περιέγραψε πως το παιδί του κρατούσε με το δεξί χέρι την καραμπίνα και με το άλλο προσπαθούσε να απωθήσει τον 45χρονο που επιχειρούσε να τον χτυπήσει. «Του έλεγε πως θα τον σκοτώσει και το παιδί μου προσπαθούσε να αμυνθεί. Ευτυχώς τον βοήθησε ο Θεός. Η κοπέλα αντέδρασε ψύχραιμα, βρήκε το κουτί με τα φυσίγγια και το πέταξε. Ο γιος μου μπόρεσε και τον χτύπησε με τον κοντάκι του όπλου στο κεφάλι και στο πόδι και, μόλις αυτός ζαλίστηκε, πέταξε την καραμπίνα μακριά και κάλεσε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο 21χρονος, ο οποίος είναι σπουδαστής στο ΕΚΑΒ, μόλις είδε ότι ο 45χρονος πήγε να χάσει τις αισθήσεις του, έβγαλε την μπλούζα του, την έδεσε στον ώμο του και τον σκέπασε με μια κουβέρτα που είχε στο πορτμπαγκάζ, επειδή του είπε πως κρύωνε.

«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει. Τέτοια ανατροφή έχει το παιδί μου. Έχει μάθει να σώζει ζωές, όχι να τις παίρνει», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο πατέρας του.

Το ζευγάρι παραμένει σε κατάσταση σοκ, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο 45χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Βέροιας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Μετά το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη του 21χρονου, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

«Όσο υπάρχουν παιδιά σαν τον Φίλιππα, έχουμε ελπίδες σαν κοινωνία», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 21χρονου, Θεόφιλος Παπαδόπουλος. «Ένα παιδί που τον άνθρωπο που αποπειράθηκε να τον σκοτώσει τον περιέθαλψε και έμεινε κοντά του μέχρι να έρθει βοήθεια», σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο νεαρός προστάτευσε τον εαυτό του και την σύντροφό του με αποτέλεσμα να είναι «στα πόδια τους και υγιέστατα» και με τη βοήθεια που παρείχε στον 45χρονο είναι σήμερα υπό ιατρική φροντίδα αλλά εκτός κινδύνου.

