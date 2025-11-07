MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βέροια: Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκή μετά από ληστεία στο φράγμα Αλιάκμονα – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αιματηρή συμπλοκή μετά από ληστεία σημειώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ, στο φράγμα του Αλιάκμονα, κοντά στη Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 45χρονος έφτασε στο φράγμα με το αυτοκίνητό του και το στάθμευσε κοντά σε αυτοκίνητο, όπου στο εσωτερικό του βρίσκονταν ένας 21χρονος και μία 20χρονη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα ο 45χρονος πυροβόλησε στον αέρα αλλά και προς το αυτοκίνητο των δύο νεαρών, αποσπώντας απ’ αυτούς τα κινητά τους τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 8 ευρώ.

Ο 21χρονος φαίνεται πως βγήκε – στη συνέχεια – από το όχημα και πιθανόν μετά από πάλη απέσπασε την καραμπίνα από τον 45χρονο. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα.

Έντρομη η 20χρονη κάλεσε την αστυνομία, ενώ στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 45χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Ο 45χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ο 21χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Βέροια Φράγμα Αλιάκμονα

