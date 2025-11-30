Φωτιά στη Λακωνία: Εξερράγη σόμπα υγραερίου σε καφετέρια – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (30.11.2025) στη Νεάπολη Λακωνίας, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε κιόσκι γνωστής καφετέριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου σε σόμπα που χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του χώρου. Οι θαμώνες αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο, προλαμβάνοντας τραυματισμούς.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι, που βρίσκεται κοντά στην παραλία και απέναντι από το κατάστημα, να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα με δύναμη και οχήματα και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίζονται στο κιόσκι και τον εξοπλισμό του. Τα αίτια της διαρροής υγραερίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.