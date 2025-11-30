MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στη Λακωνία: Εξερράγη σόμπα υγραερίου σε καφετέρια – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (30.11.2025) στη Νεάπολη Λακωνίας, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε κιόσκι γνωστής καφετέριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου σε σόμπα που χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του χώρου. Οι θαμώνες αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο, προλαμβάνοντας τραυματισμούς.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι, που βρίσκεται κοντά στην παραλία και απέναντι από το κατάστημα, να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα με δύναμη και οχήματα και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίζονται στο κιόσκι και τον εξοπλισμό του. Τα αίτια της διαρροής υγραερίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Λακωνία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Κολυδάς: Νωρίτερα καταφτάνει η νέα κακοκαιρία με πολλές βροχές – Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τον μαζικό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών και καταγγέλλει την κυβερνητική καταστολή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πώς να διώξετε τη δυσάρεστη μυρωδιά από τον νεροχύτη

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πολύνεκρη πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ηρακλής: Οι οπαδοί γιούχαραν τους παίκτες για την ισοπαλία με τον Καμπανιακό – Έξαλλος ο Μονεμβασιώτης, δείτε βίντεο