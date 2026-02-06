MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα, το ένα από το μπαλκόνι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2) σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας, στη συμβολή των οδών Βουρθώτου και Συρράκου.

Οι πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και με τη συνδρομή ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος απεγκλώβισαν ένα άτομο από το μπαλκόνι, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το κλιμακοστάσιο ενώ ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το ισόγειου του σπιτιού, από όπου, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Σισμανόγλειο και είναι καλά στην υγεία τους ενώ ανακριτικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία για να διακριβωθούν τα αίτια της καταστροφής.

