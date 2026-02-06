Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα, το ένα από το μπαλκόνι

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2) σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας, στη συμβολή των οδών Βουρθώτου και Συρράκου.

Οι πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και με τη συνδρομή ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος απεγκλώβισαν ένα άτομο από το μπαλκόνι, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το κλιμακοστάσιο ενώ ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το ισόγειου του σπιτιού, από όπου, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Σισμανόγλειο και είναι καλά στην υγεία τους ενώ ανακριτικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία για να διακριβωθούν τα αίτια της καταστροφής.