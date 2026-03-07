Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας με ανθρωποκτονία στην Αργολίδα

Τον Οκτώβριο του 2018 σημειώθηκε στην Αργολίδα μια υπόθεση ληστείας που κατέληξε σε ανθρωποκτονία, η οποία εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης η εμπλοκή τους σε ακόμη μία ληστεία και μία διάρρηξη κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 28 και 36 ετών, τον Οκτώβριο του 2018 εισέβαλαν σε οικία με σκοπό να ακινητοποιήσουν τον Έλληνα ιδιοκτήτη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τον χτύπησαν στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό. Στη συνέχεια ερεύνησαν το σπίτι και αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2018 φέρεται να διέπραξαν ληστεία σε άλλη κατοικία, όπου απείλησαν γυναίκα που βρισκόταν στην αυλή της με γεωργικό εργαλείο, την οδήγησαν στο εσωτερικό του σπιτιού και την έδεσαν. Από το σπίτι αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές και το ποσό των 350 ευρώ.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη η εμπλοκή τους σε κλοπή κυνηγετικών όπλων από οικία τον Φεβρουάριο του 2019. Τα όπλα εντοπίστηκαν αργότερα από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Άργους – Μυκηνών σε εγκαταλελειμμένο χωράφι.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούνται, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία και ληστεία.

