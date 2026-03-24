Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Φωτογραφία: Intime
Περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/03) εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία, εκεί όπου πρόκειται να εμφανιστεί απόψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε στο “Happy Day” η δημοσιογράφος του Alpha Κύπρου, Ελένη Φανάρη, από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου.

Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, οπότε δεν υποψιάζεται κάποιον, ωστόσο οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι αρχές εστιάζουν σε πιθανή επαγγελματική αντιζηλία λόγω της αποψινής εκδήλωσης, ενώ αποφασίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός να πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.

Τέλος, η υπόθεση διερευνάται και θα υπάρξουν νεότερα τις επόμενες ημέρες.

Κωνσταντίνος Αργυρός Λευκωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λήγει τα ξημερώματα η απεργία των οδηγών ταξί – Κανονικά αύριο στους δρόμους

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Μπάμπης Λαζαρίδης: “Όλοι ξέρουμε ποιος ήταν” – Ξεσπά η πρώην σύντροφος και μητέρα του πρώτου του παιδιού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι επιπτώσεις του πολέμου: Σχέδιο δράσης με τρία σενάρια για ανακούφιση των νοικοκυριών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε έναν νεαρό για ναρκωτικά – Έκρυβε στο σπίτι του συσκευασίες με κάνναβη και κοκαΐνη

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Ρούλα Κορομηλά: Ακούω τώρα τη φωνή σου και συγκλονίζομαι, ρε γ…το

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιταλία: Υψηλή προσέλευση στο δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης 