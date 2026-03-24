Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/03) εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία, εκεί όπου πρόκειται να εμφανιστεί απόψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε στο “Happy Day” η δημοσιογράφος του Alpha Κύπρου, Ελένη Φανάρη, από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου.

Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, οπότε δεν υποψιάζεται κάποιον, ωστόσο οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι αρχές εστιάζουν σε πιθανή επαγγελματική αντιζηλία λόγω της αποψινής εκδήλωσης, ενώ αποφασίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός να πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.

Τέλος, η υπόθεση διερευνάται και θα υπάρξουν νεότερα τις επόμενες ημέρες.

