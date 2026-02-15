Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος για σεξουαλική παρενόχληση – Είχε καταθέσει χαρτιά για πολιτικό άσυλο

Ένας 45χρονος είχε γίνει φόβος και τρόμος των γυναικών στα Εξάρχεια τις τελευταίες ημέρες καθώς υπήρχαν πολλές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., σε κεντρικό σημείο στα Εξάρχεια καθώς έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά πεζή γυναίκα και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το παραπάνω αδίκημα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που κλήθηκαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις υποθέσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζών γυναικών που διέπραξε ο 45χρονος τις τελευταίες 10 ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος είχε λάβει πολιτικό άσυλο, το οποίο είχε λήξει και στις 10/02 είχε καταθέσει εκ νέου τα χαρτιά του.

Ακόμη, στο παρελθόν είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για κατοχή μαχαιριού.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.