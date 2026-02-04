Εξαφάνιση Λόρας: «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο» λέει Έλληνας κάτοικος Γερμανίας

Στην Γερμανία έχουν εστιάσει πλέον οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λόρα, της οποίας η εξαφάνιση κοντεύει να «κλείσει» ένα μήνα. Ήταν 8 Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, να πάει στην Αθήνα με ταξί και από εκεί να ταξιδέψει αεροπορικώς για Φρανκφούρτη.

Όπως έχει διαπιστωθεί, η Λόρα εξασφάλισε αεροπορικό εισιτήριο στην γερμανική εταιρεία Lufthansa προκειμένου να φύγει από την Ελλάδα και να επιστρέψει στην πατρίδα της, την Γερμανία. Φαίνεται πως η ανήλικη είχε ένα καλοστημένο σχέδιο διαφυγής, για την εκτέλεση του οποίου οι αρχές δεν αποκλείουν να είχε κάποιου είδους βοήθεια. Η εξαφάνιση της 16χρονης έχει αποτελέσει αφορμή κινητοποιήσεων σε Πάτρα, Φρανκφούρτη και Αμβούργο, όπου έμενε για χρόνια το παιδί, προκειμένου να βρεθεί και να επιστρέψει στην οικογένειά της.

Η κάμερα της εκπομπής «Live News» βρέθηκε σε προάστιο του Αμβούργου, στη γειτονιά που μεγάλωσε η 16χρονη. Εκεί, δημοσιογράφοι κατάφεραν να μιλήσουν με γείτονες, γνωστούς και φίλους της οικογένειας της Λόρα.

Μάλιστα, ένας άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι είδε το απόγευμα της Δευτέρας την 16χρονη να μπαίνει σε ένα κινέζικο κατάστημα για να ψωνίσει. «Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα. Της έμοιαζε πολύ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα».

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη στο Γκρόσανσντορφ, το μέρος όπου μεγάλωσε η ανήλικη. Έλληνες που ζουν εκεί αλλά και παλιοί γείτονες της 16χρονης αγωνιούν για την τύχη της και ρωτούν πώς μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις έρευνες. Αντιθέτως, οι γονείς της Λόρα εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν το παιδί τους.

«Δύσκολος άνθρωπος ο πατέρας»

Στη γειτονιά, ο γιατρός πατέρας της Λόρα είπε πως φεύγει για το Αμβούργο. Στο εργασιακό του περιβάλλον ισχυρίστηκε πως σκοπεύει να επιστρέψει στην Ουκρανία, από όπου κατάγεται, όμως τελικά βρέθηκε να αγοράζει ένα σπίτι 290 τετραγωνικών στο Ρίο στην Ελλάδα. Η Λόρα περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι, συνέχεια με ένα κινητό. Έβγαινε ελάχιστα και απέφευγε να ανοίγεται, ενώ δεν είχε σχέσεις με ετεροθαλή αδελφό της, ο οποίος την περνά σχεδόν 20 χρόνια και ζει στην Γερμανία.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα», είπε η μητέρα του αδελφού της.

Γειτόνισσά της οικογένειας, μίλησε για τον πατέρα της Λόρα περιγράφοντας: «Θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Κάποιοι είπανε ‘ποιος ξέρει με τι ασχολείται’, αλλά όχι ήταν απλά πολύ τρομαγμένος, γιατί ήταν και γιατρός, βοηθούσε και στα θερμά λουτρά εδώ στην περιοχή, νομίζω ότι φοβόταν πολύ μην τον βρει ο Πούτιν».

Σε ερώτηση για το πώς ήταν η μητέρα της, η γειτόνισσα απάντησε: «Έβλεπα μία πολύ φοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός για να το θέσω προσεκτικά. Περπατούσε συνήθως πίσω του, ακολουθώντας τον, αλλά σπανίως δίπλα του. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη, πολύ ήσυχη. Εκφοβισμένη θα έλεγα είναι ο σωστός χαρακτηρισμός».

«Αναφέρθηκε ότι ο πατέρας ήταν αυτός που υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι “πήγε η κόρη μου στην Φρανκφούρτη διότι ανακάλυψα από την εταιρεία, τη Lufthansa, τους τηλεφώνησα και μας είπαν ότι έχει πετάξει για Φρανκφούρτη”. Η Αστυνομία λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. (…) Ενημέρωσαν τον πατέρα. ‘Έχετε άνθρωπο στη Φρανκφούρτη όπου μπορεί να πήγε η κόρη σας;” Και απάντησαν αυτοί “όχι, δεν έχουμε άνθρωπο στην Φρανκφούρτη”. Συνεχίζονται οι προσπάθειες με τη γερμανική Αστυνομία, εξετάζονται διάφορα σενάρια», είπε για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.