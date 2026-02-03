Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Αεροπορικώς στη Γερμανία έχει ταξιδέψει η 16χρονη Λόρα, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μετά από επίσημη ενημέρωση της αεροπορικής εταιρείας.

Μιλώντας στο Action 24 Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η Lufthansa μετά από πέντε αιτήματα και 25 μέρες απάντησε στην ΕΛΑΣ ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη. Μάλιστα πέταξε για τη Γερμανία στις 8 Ιανουαρίου πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της από τους γονείς της.

«Πριν από λίγη ώρα η εταιρεία απάντησε επίσημα στην ελληνική αστυνομία ότι η ανήλικη ταξίδεψε στο εξωτερικό με αεροπλάνο της μετά από 5 αιτήματα της ΕΛΑΣ από τις 12 Ιανουαρίου. Η ανήλικη αναζητείται από την πρώτη στιγμή στη Γερμανία και πλέον αυτό αντιμετωπίζεται από τις γερμανικές αρχές», τόνισε η Δημογλίδου.

Η ανήλικη κατάφερε να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει χωρίς να αντιμετωπίσει κανέναν έλεγχο, καθώς οι κανονισμοί της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπουν σε άτομα της ηλικίας της να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο δεν είχε εκδοθεί ακόμη σχετική ειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς η απουσία της δεν είχε δηλωθεί εγκαίρως από την οικογένειά της.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή της για τη Φρανκφούρτη, στις 19:30 της ίδιας ημέρας, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η δυσαρέσκεια της ΕΛΑΣ

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση της αστυνομίας από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη στη Γερμανία.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ «θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες». Όπως τόνισε από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ».

Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέων της 16χρονης να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου η άφιξη της 16χρονης στη Γερμανία έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, αν και είχαν δει στο φως μαρτυρίες για την παρουσία της ανήλικης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.