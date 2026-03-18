“Έσφαξαν Τούρκο, μακάρι να πεθάνει”: Συνομιλίες σοκ μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Ομαδική συνομιλία που προκαλεί φρίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την ώρα που δέχτηκε το δολοφονικό χτύπημα ο 20χρονος Κλεομένης από τον 23χρονο οπαδό του Άρη.

Σε αυτή την συνομιλία, όπως αποκαλύπτει το Mega κάποιοι που βρισκόντουσαν στη γύρω περιοχή αντάλλαξαν τα παρακάτω μηνύματα:

-Έσφαξαν Τούρκο

-Ναι ναι τον γ…αν μάγκες!

-Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει

-Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

-Πείτε του να πετάξει το κινητό του

-Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

-Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

-Θα μαζευτούμε

-Μάγκες έχει γίνει μ…κία! Τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.

-Βγείτε όλοι από την ομαδική

-Βγείτε όλοι!