“Έσφαξαν Τούρκο, μακάρι να πεθάνει”: Συνομιλίες σοκ μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ομαδική συνομιλία που προκαλεί φρίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την ώρα που δέχτηκε το δολοφονικό χτύπημα ο 20χρονος Κλεομένης από τον 23χρονο οπαδό του Άρη.
Σε αυτή την συνομιλία, όπως αποκαλύπτει το Mega κάποιοι που βρισκόντουσαν στη γύρω περιοχή αντάλλαξαν τα παρακάτω μηνύματα:
-Έσφαξαν Τούρκο
-Ναι ναι τον γ…αν μάγκες!
-Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει
-Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;
-Πείτε του να πετάξει το κινητό του
-Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν
-Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;
-Θα μαζευτούμε
-Μάγκες έχει γίνει μ…κία! Τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.
-Βγείτε όλοι από την ομαδική
-Βγείτε όλοι!