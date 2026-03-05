Επιχείρηση του ελληνικού FBI για απάτες με κρυπτονομίσματα: Είχαν βγάλει πάνω από 1 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον 12 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες με κρυπτονομίσματα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 συλλήψεις και έχουν γίνει έρευνες σε σπίτια στην Αττική και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. εργάζονταν πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση εδώ και καιρό λόγω της πολυπλοκότητάς της.

Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν τα θύματά τους, υπόσχονταν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και κατακρατούσαν τα χρήματα καταφέρνοντας να αποκομίσουν ποσά που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.