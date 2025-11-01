MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκτακτο: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Επίθεση με μολότοφ από 100 περίπου νεαρούς δέχτηκαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο τουρκικό προξενείο, στη Θεσσαλονίκη, μετά το πέρας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγο άγνωστοι πέταξαν περισσότερες από 60 μολότοφ προς την διμοιρία των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να τυλιχτούν στις φλόγες τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Δείτε βίντεο του thestival.gr:

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

