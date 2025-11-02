Δολοφονία Λάλα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καίγεται το τζιπ των δραστών στην Αράχωβα

Βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που το αυτοκίνητο των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα έχει πυρποληθεί και φλέγεται.

Οι δράστες της δολοφονίας τούμπαραν το αυτοκίνητο και το έσκασαν στον δρόμο για το Λιβάδι Παρνασσού. Ακριβώς κάτω από έναν δρόμο που οδηγεί σε στάβλο.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψης τους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για ακόμα ένα συμβόλαιο θανάτου και η εκτέλεση του 41χρονου είναι στο πλαίσιο του πολέμου της Greek Mafia.

Το θύμα είχε κάνει κράτηση ενός ξενώνα μέσω πλατφόρμας για να περάσει μερικές ημέρες εκεί. Κάποιος όπως φαίνεται τον είχε βάλει στο στόχαστρο και θέλησε να τον βγάλει από τη μέση.

Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα

Το θύμα που βρισκόταν στην Αράχωβα την ώρα της δολοφονίας φορούσε μαύρο σορτσάκι, ήταν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου μαζί με μια γυναίκα και ετοιμαζόντουσαν να πάνε για φαγητό. Το κεφάλι του ήταν γυρισμένο και σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα. Το θύμα σωριάστηκε σε μια λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.

Εξάλλου ο Λάλας δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε βρεθεί στο στόχαστρο καθώς τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του έξω από το σπίτι που έμενε στα Άνω Λιόσια. Ο Γιάννης Λάλας ήταν δεξί χέρι του «Έντικ» του αρχηγού της μαφίας των τσιγαράδων ο οποίος καταζητείται

Στο σημείο της εκτέλεσης έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν αυτοψία στον χώρο και συλλέγουν τους κάλυκες. Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ένα τζιπ καμένο.