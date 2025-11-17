Διπλό φονικό στη Φοικικούντα: Έρευνα στο σπίτι του ανιψιού – Δεν έχει αποδεχτεί τη κληρονομικά του νεκρού θείου του

Η αστυνομία προχώρησε σε έρευνα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αλλά και στο σπίτι του ανιψιού του νεκρού ιδιοκτήτη, με τον άνδρα να μην έχει προχωρήσει ακόμη σε αποδοχή κληρονομιάς.

Πιο αναλυτικά, η αστυνομία μετά από παραγγελία της ανακρίτριας προχώρησε σε νέα έρευνα για να βρεθούν ψηφιακά πειστήρια.

Μεταξύ άλλων, ελέχθηκε και ο ανιψιός του νεκρού, με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να δηλώνει στο Live News πως «οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στόχος της ανακρίτριας είναι να κατασχεθούν ορισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μήπως βρεθούν κάποια στοιχεία συναλλαγών αλλά κυρίως να δουν και αν υπάρχει σε κάποιες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάποιες συνομιλίες που μπορεί να αφορούν την προεργασία ή έναν σχεδιασμό των συγκεκριμένων επιθέσεων».

«Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εικόνα και δεν φαίνεται να έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία σε σχέση με τις αναλύσεις τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν παραδοθεί. Εκεί υπάρχει απόλυτο σκοτάδι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Καταθέτει εκ νέου η σύντροφος του ανιψιού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η σύντροφος του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου για την υπόθεση σήμερα το πρωί (17/11).

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι η ανακρίτρια έχει προχωρήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το τι συνέβη πριν και μετά το διπλό φονικό.

Πούλησε ακίνητο 160.000 ευρώ ο ανιψιός

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Επιπλέον, φαίνεται πως δεν έχει κάνει ακόμα αποδοχή της κληρονομιάς.