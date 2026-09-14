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Χανιά: Στο νοσοκομείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση βρέφος 17 μηνών – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Intime
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Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση την Κυριακή (13/9) και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Όπως διαπιστώθηκε το μωράκι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9). Ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μητέρα φέρεται να πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση, καθώς ο πατέρας εξαφανίστηκε.

βρέφος Χανιά

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