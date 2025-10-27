Χανιά: Σε χωράφι στο Ελαφονήσι βρέθηκε το όπλο με το οποίο ο 23χρονος σκότωσε τον ξάδερφό του

Βρέθηκε το πιστόλι με το οποίο ο 23χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον ξάδερφό του στο πανηγύρι στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο στα Χανιά, στην δολοφονία που συγκλονίζει την Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας στο πανηγύρι στα Χανιά βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το χωριό Έλος.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 22χρονος, που έβαψε με αίμα κρητική γιορτή, στην Κίσσαμο, πυροβολώντας, σχεδόν εξ επαφής τον ξάδερφό του, μπροστά στα μάτια, δεκάδων τρομοκρατημένων ανθρώπων.

Το γλέντι που κάθε χρόνο ενώνει ένα ολόκληρο χωριό, φέτος βάφτηκε με αίμα.

Το Έλος Κισάμου βυθίστηκε στο πένθος και η χαρά στη γιορτή του κάστανου μετατράπηκε σε τραγωδία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων στο πανηγύρι, ένας 22χρονος πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής δύο φορές τον 52χρονο μακρινό συγγενή του, ύστερα από έντονο καυγά.

Με ένα 22αρι περίστροφο, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις του αφαίρεσε τη ζωή, την ημέρα της γιορτής του.

Ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ρίχνονται πάνω του. Παλεύουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Η μάχη όμως χάνεται λίγο αργότερα στο νοσοκομείο Χανίων.

Διαφυγή και παράδοση

Ο 22χρονος δράστης αμέσως μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία εξαπέλυσε από την πρώτη στιγμή ανθρωποκυνηγητό στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης.

Περίπου στις 2 το μεσημέρι ο ίδιος παραδόθηκε μαζί με τον δικηγόρο του στην Ασφάλεια Χανίων και υποστήριξε πως θεώρησε ότι το θύμα είχε πάνω του όπλο και θα τον σκότωνε.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

O 22χρονος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις αύριο το πρωί(Τρίτη 28/10), όπου θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Φόβοι για βεντέτα

Οι Αρχές ενισχύουν την παρουσία τους στο χωριό για να αποτρέψουν οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης μεταξύ των δύο οικογενειών. Οι φόβοι για ενδεχόμενη βεντέτα είναι διάχυτοι.

«Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε ο αδελφός του θύματος.

Οι σχέσεις θύματος και δράστη

Τα στόματα στο χωριό παραμένουν κλειστά. Φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.

«Και του λέει: ‘’Έλα λίγο να σου πω’’ και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό», είπε η κόρη του.

Το παρελθόν του δράστη και του θύματος

Δράστης και θύμα είχαν παρελθόν και φαίνεται πως η διαμάχη τους ξεκίνησε πριν από χρόνια με αφορμή τα βοσκοτόπια. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως πριν από μία εβδομάδα πριν από το φονικό ο 52χρονος φαίνεται να χαστούκισε τον δράστη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ήταν γνώριμοι των Αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, το 2021 ο δράστης είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς, για παράβαση του ΚΟΚ όπου και του πήραν το δίπλωμα οδήγησης, για παράβαση νόμου περί όπλων αλλά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επιπλέον, είχε κατηγορηθεί και το 2024 για παράβαση νόμου περί όπλων.

Από την άλλη, το θύμα έχει συλληφθεί συνολικά δέκα φορές από το 2012 έως 2024 για παράβαση νόμου για αδεσποτίες(αμέλεια ζώων), για αγροζημίες, για πράβαση νόμου περί όπλων αλλά και για σωματικές βλάβες.