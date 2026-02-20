Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας – Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση κατά την ανέλκυση

Βυθίστηκε το σκάφος το οποίο βούλιαζε στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας στη Χαλκιδική, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε χθες το πρωί για τη βύθιση του επαγγελματικού-τουριστικού σκάφους, χωρίς επιβαίνοντες, το οποίο ελλιμενιζόταν στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας.

Αμέσως, στελέχη της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετέβησαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι το Ε/Π-Τ/Ρ είχε παρουσιάσει εισροή υδάτων με αποτέλεσμα την επικάθισή του σε αβαθή στον προβλήτα της Νέας Φώκαιας.

Το σκάφος ανελκύθηκε από γερανοφόρο όχημα. Κατά την διαδικασία της ανέλκυσης προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, έκτασης περίπου 30 τ.μ., η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα με την πόντιση πλωτού φράγματος και την χρήση απορροφητικών υλικών.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

