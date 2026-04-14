Παύλος, Νικόλαος, Φίλιππος και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έλαβαν κι επίσημα το επώνυμο Ντε Γκρες

Ντε Γκρες και επισήμως λέγεται η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, καθώς το ΣτΕ ενέκρινε νόμιμη την ιθαγένεια και το επίθετο του Παύλου Ντε Γκρες, του Νικολάου Ντε Γκρες, του Φιλίππου Ντε Γκρες και των υπολοίπων συγγενών τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, 10 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας έλαβαν το επίθετο Ντε Γκρες και την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Η διάσκεψη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ταυτόχρονα απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Παναγιώτη Λαζαράτου. Τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλο Ντε Γκρες, Νικόλαο Ντε Γκρες, Φίλιππο Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου.

Ύστερα από τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, η οποία πρόκειται να γίνει μέσα στο προσεχές διάστημα, τα 10 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας αποκτούν όλα τα προνόμια που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία και το Σύνταγμα, όπως και το «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Σημειώνεται ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2024 δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων, η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, που αναγνωρίζει την ελληνική ιθαγένεια των μελών της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Παράλληλα με αυτήν την απόφαση δόθηκε εντολή για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων, επιτρέποντάς τους να βγάλουν ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο. Έως τότε είχαν δανέζικα. Επίσης, τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου κατέθεσαν αίτηση για να τους δοθεί η ελληνική ιθαγένεια στο Ληξιαρχείο Αθηνών. Νωρίτερα, αποδέχθηκαν εγγράφως το Σύνταγμα και το πολίτευμα της χώρας, δηλώνοντας ότι δεν έχουν καμία αξίωση από το ελληνικό κράτος.

Εκτός από τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, η απόφαση αφορά και και τα πέντε παιδιά του πρωτότοκου γιου του, του Παύλου, που είναι οι: Αχιλλέας – Ανδρέας Ντε Γκρες, Οδυσσέας – Κίμωνας Ντε Γκρες, Κωνσταντίνος – Αλέξιος Ντε Γκρες, Αριστείδης – Σταύρος Ντε Γκρες και Μαρία – Ολυμπία Ντε Γκρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε αναφερθεί το 2024 στο ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία ειδική μεταχείριση», τονίζοντας ότι «έχουμε μία ισχυρή Δημοκρατία, ένα θωρακισμένο πολίτευμα και μπορεί η Δημοκρατία μας και το πολίτευμά μας να προστατεύσει τον εαυτό της».

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις για την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να εγκριθεί το αίτημά τους ήταν η ρητή διατύπωση από μέρους τους ότι αναγνωρίζουν την πολιτειακή κατάσταση που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα το 1974, που τερμάτισε τη βασιλεία στην Ελλάδα, δηλώνοντας σεβασμό στο Σύνταγμα και την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Επίσης, να παραιτηθούν από τυχόν αξιώσεις ή διεκδικήσεις που συνδέονται με το προηγούμενο πολιτειακό καθεστώς και τις ιδιότητες που είχαν σε αυτό, δηλαδή να παραιτηθούν από τους τίτλους ευγενείας, καθώς και την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτών.