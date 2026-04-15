Αθήνα: Συνελήφθη γιατρός ο οποίος εξέδιδε και διακινούσε συνταγές ναρκωτικών χαπιών

Στην σύλληψη ενός 51χρονου γιατρού που διακινούσε ιατρικές συνταγές για την προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από πληροφορίες των αστυνομικών, που έκαναν λόγο για ιατρό ο οποίος δραστηριοποιείται στη διακίνηση συνταγών ναρκωτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Μετά από έρευνα, οι αρχές εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πιστοποίησαν τη δράση του.

Ειδικότερα σύμφωνα με το protothema.gr, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται πεζός στην Ομόνοια, όπου συναντήθηκε με άλλο άτομο. Εκεί ακολούθησε έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 21 συνταγές ναρκωτικών δισκίων, που είχαν εκδοθεί από τον ίδιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τις συνταγές αυτές τις διέθετε σε τρίτους έναντι χρηματικού ποσού στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας.