Κεφαλονιά: Σοκαριστικά μηνύματα μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι – “Την παρατήσαμε μόνη της”

Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις για τον μυστήριο θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, καθώς η υπόθεση άρχισε να «δένει» όταν η αστυνομία εντόπισε τα SMS που εστάλησαν μετά το τραγικό γεγονός.

Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τον θάνατο της κοπέλας έστειλαν ορισμένα μηνύματα στη φίλη της, αφού άφησαν την κοπέλα στη μέση του δρόμου, ανέφερε το δελτίο ειδήσεων του Alpha.

«Την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα, μόνη της» είναι τα SMS που έστειλαν στη φίλη της Μυρτώς, ώστε να καλέσει σε βοήθεια και να ενημερώσει την οικογένειά της.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, τα συγκεκριμένα μηνύματα αποκάλυψαν την ταυτότητα των τριών ανδρών που έχουν συλληφθεί και έδωσαν μια πρώτη εικόνα στην ΕΛ.ΑΣ. για το τι έχει συμβεί.

Επίσης, στον Alpha προβλήθηκε ένα βίντεο που εξετάζει η αστυνομία και δείχνει τον τρίτο συλληφθέντα να φεύγει από το σπίτι που είχε νοικιάσει η παρέα, στο οποίο προχώρησε σε χρήση κοκαΐνης, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην αστυνομία.

Κεφαλονιά

