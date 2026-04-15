Κεφαλονιά: Οι δύο νεαροί είπαν στο ΕΚΑΒ ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο όπου βρέθηκε η Μυρτώ

Στο σημείο όπου παράτησαν την 19χρονη Μυρτώ, βρισκόντουσαν οι δυο από τους τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της, στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τη Μυρτώ, στις 04:35 τα ξημερώματα, οι διασώστες βρήκαν την κοπέλα ντυμένη και χωρίς να έχει κάποιον τραυματισμό.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, ήταν στο σημείο και είπαν στους διασώστες ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο και βρήκαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο 23χρονος, είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο ώστε να καθαρίσει τον χώρο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής.

Μάλιστα, οι νεαροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του 23χρονου που δεν ήταν στο σημείο όπου βρέθηκε η άτυχη κοπέλα.