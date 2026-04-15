Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς

Στον Εισαγγελέα Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 11 π.μ. οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης κοπέλας στο κέντρο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, εις βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο (και οι τρεις) και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (οι δύο).

Παράλληλα, αναμένεται εντός της ημέρας το πόρισμα της νεκροψίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης.

