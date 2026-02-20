Χαλκιδική: Νεαρή κατήγγειλε πώς έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Μια νεαρή κοπέλα κατήγγειλε πως έπεσε θύμα βιασμού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στον δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής.
Η αλλοδαπή κοπέλα χθες το μεσημέρι, μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου όπου κατέθεσε μήνυση σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες θα βρεθούν αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Πολυγύρου.
