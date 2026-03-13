MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Αναστάτωση σε σχολική εκδρομή μετά από επεισόδιο με μαθητές και μεθυσμένο άνδρα

THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (13/3) στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής κατά τη διάρκεια ημερήσιας σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, περίπου στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία της Ν. Καλλικράτειας, προκλήθηκε διένεξη μεταξύ μαθητών και ενός άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία και εντόπισε τον άνδρα πεσμένο στο έδαφος, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άνδρας προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μαθητών, ενώ η κατάσταση εκτονώθηκε σύντομα.

Διαβάστε μας στο Google News

