Χαλκίδα: Νεκρή μια γυναίκα έπειτα από φωτιά που είχε ξεσπάσει σε βιοτεχνία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη μάχη για τη ζωή της έχασε η μία από τις δύο γυναίκες που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κηροπλαστείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου.

Τη ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκονταν εντός του κηροπλαστείου δύο γυναίκες με προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.


Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr οι δύο γυναίκες ήταν αδερφές, ωστόσο η μια που νοσηλευόταν διασωληνωμένη δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου. Η αδερφή της εξακολουθεί να νοσηλεύεται αλλά σε καλύτερη κατάσταση.

Η νεκροτομία- νεκροτομή που παραγγέλθηκε θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Χαλκίδα

