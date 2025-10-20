MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκίδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια ηλικιωμένο – Τον παράτησαν αιμόφυρτο στον δρόμο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Άγρια επίθεση δέχθηκε 70χρονος στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής από ομάδα νεαρών στη Χαλκίδα.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που παραμένουν ασύλληπτοι.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στην οδό Καραγιάννη, έξω από τα ΕΠΑΛ Χαλκίδας, όταν ο 70χρονος περπατούσε μεθυσμένος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι 4 δράστες είδαν τον άνδρα, κατέβηκαν από το όχημά τους και ξεκίνησαν την άγρια επίθεση.

Αφού τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, τον παράτησαν αιμόφυρτο στον δρόμο.

Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

