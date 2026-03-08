MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στο Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να ξέφυγε της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλαφ Πάλμε και έπεσε σε χαντάκι.

Στο σημείο κλήθηκε αρχικά η πυροσβεστική καθώς υπήρχε πληροφορία για δύο εγκλωβισμένους, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

Δείτε βίντεο

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία

