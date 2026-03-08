Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι στο Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να ξέφυγε της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλαφ Πάλμε και έπεσε σε χαντάκι.

Στο σημείο κλήθηκε αρχικά η πυροσβεστική καθώς υπήρχε πληροφορία για δύο εγκλωβισμένους, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

