MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα – Κάηκαν 12 οχήματα

|
THESTIVAL TEAM

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας με αποτέλεσμα 9 οχήματα της έκθεσης να τυλιχθούν στις φλόγες και τα 5 να καούν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, λίγο μετά τις 3 τη νύχτα τρία άτομα, με μαύρα ρούχα και φορώντας κουκούλες, κινήθηκαν πεζοί προς την αντιπροσωπεία από την οδό Θεσσαλονίκης και πέταξαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό στα αυτοκίνητα της έκθεσης.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά και ακούστηκαν εκρήξεις, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά από την οποία κάηκαν ολοσχερώς 5 αυτοκίνητα της έκθεσης ενώ 4 υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ζημιές προκλήθηκαν και στην τζαμαρία της εισόδου της επιχείρησης ενώ στο σημείο κλήθηκαν και Αστυνομικοί της Ασφάλειας οι οποίοι συλλέγουν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες καθώς και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τους δράστες της επίθεσης.

Αττική Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 29χρονος στους Αγίους Αποστόλους – Εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Εκπρόσωπος Κρεμλίνου: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν- Τραμπ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

“Χάλκινος” ο Ψαρρός στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: Το λιμενικό διέσωσε 50χρονο από σκάφος που βυθιζόταν – Είχε μαζί του 135 κιλά κάνναβης – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 4 λεπτά πριν

Ξανθή Τζερεφού: Ήμουν 47 κιλά, δεν ένιωθα καλά και έκανα διατροφή για να παχύνω

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια του πατέρα του – “Φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε”