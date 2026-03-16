Αθήνα: Χειροπέδες σε 50χρονο που είχε στην κατοχή του αρχαίους αμφορείς

Δέκα τμήματα ενάλιων αμφορέων εντοπίστηκαν στο σπίτι 50χρονου στην περιοχή της Κηφισιάς, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου.

Οι αστυνομικοί κατά την έφοδο αλλά και σε έρευνες που πραγματοποίησαν στο σπίτι του 50χρονου εντόπισαν 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν τέσσερα τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο, τέσσερα από τη Βυζαντινή περίοδο και δύο από τη Νεότερη περίοδο.

Τα αντικείμενα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες και έρευνες που οδήγησαν τους αστυνομικούς στη διενέργεια έρευνας στην κατοικία του. Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.