ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης – Κατασχέθηκαν καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Τρίτης, 3 Μαρτίου 2026, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε -4- οικίες, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια,
-8- συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -39,2- γραμμαρίων,
συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -0,70- γραμμαρίων,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και
-2- ποδήλατα εντός εργοστασιακής συσκευασίας, για τα οποία ερευνάται το νόμιμο της κατοχής τους.

Για την καραμπίνα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 52χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα, ενώ για τα ναρκωτικά ταυτοποιήθηκε 55χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Αστυνομική επιχείρηση Δενδροπόταμος

