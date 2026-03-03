Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης – Κατασχέθηκαν καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Τρίτης, 3 Μαρτίου 2026, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε -4- οικίες, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια,

-8- συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -39,2- γραμμαρίων,

συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -0,70- γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και

-2- ποδήλατα εντός εργοστασιακής συσκευασίας, για τα οποία ερευνάται το νόμιμο της κατοχής τους.

Για την καραμπίνα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 52χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα, ενώ για τα ναρκωτικά ταυτοποιήθηκε 55χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.