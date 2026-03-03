Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης – Κατασχέθηκαν καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Τρίτης, 3 Μαρτίου 2026, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Η επιχείρηση υλοποιήθηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε -4- οικίες, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.
Κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια,
-8- συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -39,2- γραμμαρίων,
συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -0,70- γραμμαρίων,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και
-2- ποδήλατα εντός εργοστασιακής συσκευασίας, για τα οποία ερευνάται το νόμιμο της κατοχής τους.
Για την καραμπίνα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 52χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα, ενώ για τα ναρκωτικά ταυτοποιήθηκε 55χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Ricta πανηγύρισε έξαλλα την επιστροφή του Ηρακλή στην Super League: “Έφτασε η στιγμή μας, ερχόμαστε!” – Δείτε το βίντεο
- Τρόμος για εργάτες στο Ισραήλ: Έκαναν εργασίες σε κτίριο πάνω σε σκαλωσιά και έσκασε δίπλα τους ιρανικός πύραυλος
- Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης – Κατασχέθηκαν καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη