Απίστευτο περιστατικό στην Πύλο: Νεαρός επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα επειδή… δεν του άρεσε το κούρεμά του

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη στην Πύλο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος, ένας 25χρονος αλβανικής καταγωγής.

Λίγο νωρίτερα και για ασήμαντη αφορμή, ο 25χρονος μετέβη σε κατάστημα 51χρονου κουρέα, στον οποίο είχε κουρευτεί το πρωί της ίδιας ημέρας, τον εξύβρισε και του επιτέθηκε με πτυσσόμενη ράβδο (γκλοπ), προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tharrosnews.gr, ο λόγος του επεισοδίου ήταν ότι δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Επιπλέον, κατά την αποχώρησή του, προκάλεσε φθορές στο όχημα του 51χρονου.

Η πτυσσόμενη ράβδος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

