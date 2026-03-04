Ανήλικοι στο Μενίδι έστηναν εμπόδια στον δρόμο και λήστευαν οδηγούς, 9 συλλήψεις

Μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από ανήλικους, που διέπραττε ληστείες και κλοπές στην περιοχή των Αχαρνών ακόμα και με τη χρήση σωματικής βίας εξαρθρώθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Οι νεαροί, δρούσαν μέσα στον οικισμό αιφνιδιάζοντας διερχόμενους οδηγούς και χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια εμπόδια στο οδόστρωμα για να ακινητοποιούν τα οχήματα και με χρήση σωματικής βίας, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα από τα θύματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ιδιαίτερα σκληρή βία για να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων, προκαλώντας σωματικές βλάβες με ξύλα και άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να διέπραττε κλοπές σε σπίτια της περιοχής, εισερχόμενη με διάρρηξη και αφαιρώντας κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές από κατοικίες των Αχαρνών.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 ληστείες και 12 κλοπές που συνδέονται με τη δράση της ομάδας στην ίδια περιοχή ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και τουλάχιστον πέντε ακόμη άτομα που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ως μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου συνελήφθησαν στον οικισμό εννέα ανήλικοι και μετά τις συλλήψεις, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της ομάδας