MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, καθώς ένας άντρας εντοπίστηκε πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία που έχει αποκλείσει περιμετρικά το σημείο και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί.

Πηγή: protothema.gr

Κόρινθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Μελίνα Ασλανίδου για την περιπέτεια της υγείας της: Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, όσο πιστεύαμε στην αρχή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κοντά στο deal ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χίος: Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών – Τουλάχιστον 4 νεκροί και αρκετοί τραυματίες – Βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από δομή φιλοξενίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 46 λεπτά πριν

“Βόμβα” από τον Μιχάλη Ζαμπίδη: Επιστρέφει στα ρινγκ για αγώνα με τον Μεϊγουέδερ στο ΟΑΚΑ – Πότε θα γίνει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 15 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε οικισμό των Διαβατών