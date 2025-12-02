Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Στη σύλληψη ενός 52χρονου, ο οποίος κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω, προχώρησε το πρωί της Τρίτης η Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό καταγγέλθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου στην Αστυνομία και στη συνέχεια έσπευσαν στο σημείο ομάδες ΔΙΑΣ, οι οποίες συνέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ εξετάζονται τα αίτια της πράξης του.