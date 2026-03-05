MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που δράστες τρέχουν να διαφύγουν μετά το μαχαίρωμα 17χρονου

THESTIVAL TEAM

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 5- 6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 17χρονο μαθητή.

Λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

