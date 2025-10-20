MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που 35χρονος προσπαθεί να αποδράσει από αστυνομικό τμήμα – Έσπασε τον αστράγαλο αστυνομικού

|
THESTIVAL TEAM

Να αποδράσει μέσα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, αποπειράθηκε ένας 35χρονος Ρομά, ο οποίος συνειδητοποίησε πως επρόκειτο να συλληφθεί και ξεκίνησε να τρέχει στους διαδρόμους για να γλιτώσει.

Όλα ξεκίνησαν όταν στον Ρομά επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα μετά από καταδίκες για ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις και υποθέσεις με ναρκωτικά. Πολλές φορές αμελούσε να δώσει το παρών και έτσι οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Παντελεήμονα προσπάθησαν να τον συλλάβουν.

Όταν ο δράστης αντιλήφθηκε πως οι αστυνομικοί θα του πέρναγαν χειροπέδες, ξεκίνησε να τρέχει μέσα στο αστυνομικό τμήμα για να ξεφύγει Ως αποτέλεσμα είχε οι αστυνομικοί να φτιάξουν «τοίχος», να τον ακινητοποιήσουν και εν τέλει να του περάσουν χειροπέδες, αναφέρει η ΕΡΤ.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πήδηξε στο πόδι ενός αστυνομικού με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα.

Απόπειρα απόδρασης Αστυνομικό τμήμα

