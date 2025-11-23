Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: 14χρονες εντοπίστηκαν τύφλα στο μεθύσι – Η μία λιποθύμησε και πήγε στο νοσοκομείο

Ένα αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, δύο 14χρονες με καταγωγή από τη Γεωργία περπατούσαν στην παραλία της Καλαμαριάς, όταν η μία εκ των δύο λιποθύμησε. Στο σημείο έσπευσαν πολίτες για να βοηθήσουν τις έφηβες ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Ελληνική Αστυνομία και όπως διαπιστώθηκε, οι ανήλικες ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ανήλικη που λιποθύμησε παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ η φίλη της μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη. Εκεί η 14χρονη δήλωσε πως είχαν αγοράσει 2 μπουκάλια βότκα και 4 μπουκάλια ρετσίνα από μίνι μάρκετ, τα οποία και κατανάλωσαν. Την 14χρονη παρέλαβαν από το Τμήμα οι γονείς της.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.