Το 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης συμμετέχει από τον Σεπτέμβρη του 2019 σε ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Let’s build the city of our future”. Στο πλαίσιο αυτό 6 μαθητές και 2 καθηγήτριες του σχολείου ταξίδεψαν από τις 1 ως τις 6 Δεκεμβρίου στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο Bretigny sur Orge, για να πάρουν μέρος στις εργασίες της πρώτης συνάντησης του προγράμματος. Εκτός από το ελληνικό σχολείο και το σχολείο που διοργάνωσε την συνάντηση, δηλαδή το λύκειο Jean Pierre Timbaud στο Bretigny, στην σύμπραξη συμμετέχουν επίσης το λύκειο Amiral Bouvet από το εξωτικό νησί Reunion που ανήκει στην Γαλλική επικράτεια, καθώς και το 119ο γυμνάσιο–λύκειο στην Σόφια της Βουλγαρίας.

Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, να περιηγηθούν στους χώρους του ομολογουμένως αχανούς γαλλικού σχολικού κτιρίου, να επισκεφθούν εμβληματικά μνημεία του γαλλικού πολιτισμού και της γαλλικής ιστορίας, να συμμετάσχουν σε μαθήματα και εργαστήρια σχετικά με το θέμα του προγράμματος και να οραματιστούν τις πόλεις του μέλλοντος και γενικά να πάρουν μια αυθεντική γεύση από την καθημερινή σχολική ζωή στην Γαλλία. Μια εμπειρία που κατά γενική ομολογία ήταν πολύτιμη για όλους όσους είχαν την ευκαιρία να την ζήσουν.