Τα δύο ζώδια που πρέπει να προσέξουν τον Νοέμβριο – Ο νέος μήνας φέρνει αλλαγές

Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας που θα φέρει μαζί του μερικές προκλήσεις στην ζωή δύο ζωδίων τα οποία με την σειρά τους θα χρειαστεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

Ο μήνας που έρχεται φέρνει προκλήσεις που απαιτούν ψυχραιμία, συγκέντρωση και ουσιαστική εσωτερική ισορροπία. Οι ενέργειες του μήνα δοκιμάζουν την υπομονή και τη συναισθηματική ωριμότητα, ζητώντας από όλους μας να επιλέγουμε πιο συνειδητά τις αντιδράσεις και τις λέξεις μας. Είναι μια περίοδος όπου ο αυθορμητισμός χρειάζεται να μετατραπεί σε στοχασμό και οι παρορμήσεις σε συνειδητή δράση και που δύο ζώδια θα δοκιμαστούν περισσότερο από ότι άλλα.

Τα δύο ζώδια που θα χρειαστεί να είναι πιο προσεκτικά

Κριός

Ο Νοέμβριος ζητά καλά μελετημένες αντιδράσεις και ώριμη στάση απέναντι σε προκλήσεις. Εάν δεν αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία οι ξαφνικές εντάσεις ή οι δυναμικές αντιπαραθέσεις στον επαγγελματικό χώρο, η κατάσταση μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη. Από τα μέσα του μήνα, οι ευθύνες αυξάνονται, ενώ καθυστερήσεις ή θέματα εξουσίας μπορεί να δοκιμάσουν την αντοχή σας.

Στις προσωπικές σχέσεις χρειάζεται καλοσύνη και ειλικρίνεια, ενώ η υπερβολική επιμονή στη δική σας άποψη ίσως δημιουργήσει απόσταση. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτός ο μήνας δεν είναι για υποχώρηση και απογοήτευση, αλλά για ελεγχόμενη δράση. Η δύναμη βρίσκεται στο να εκφράζετε τις σκέψεις σας με καθαρή σκέψη και να κατευθύνετε την ενέργειά σας με επίγνωση.

Ιχθύς

Αυτή την περίοδο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις, την επικοινωνία και τα οικονομικά σας. Οι έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις ή οι παρεξηγήσεις στον επαγγελματικό χώρο μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις, εάν δεν υπάρξει διπλωματία. Παράλληλα, πριν ξεκινήσετε κάποια νέα συνεργασία ή μία επιχειρηματική προσπάθεια, είναι προτιμότερο να κάνετε ένα βήμα πίσω και να σκεφτείτε στρατηγικά.

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι εξετάστε με προσοχή τα έξοδα και τις υποχρεώσεις σας για να αποφύγετε άσκοπες εντάσεις. Στα προσωπικά, θα ήταν προτιμότερο να δώσετε χώρο στον εαυτό σας και να αποφύγετε υπερβολές, εστιάζοντας πάντα στην δική σας ψυχική ηρεμία. Να σημειωθεί, ότι ο μήνας ευνοεί περισσότερο τη σκέψη παρά τη βιασύνη και όταν υπάρχει σταθερότητα και συνειδητή επιλογή βημάτων, η πορεία γίνεται πιο ασφαλής και δημιουργική.

