Το βίντεο από τα έργα στο νοσοκομείο της Νίκαιας: “Τους χαλάσαμε το αφήγημα του καταρρέοντος ΕΣΥ” λέει ο Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του δείχνει τα έργα που εκτελούνται στο Νοσοκομείο της Νίκαιας και θυμίζει τις αντιδράσεις που υπήρχαν κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «χαλάμε το αφήγημα ενός “καταρρέοντος” ΕΣΥ».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις αντιδράσεις μέρους του προσωπικού κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντάς τες μειοψηφικές. Σημείωσε επίσης ότι στην πρόσφατη απεργία που προκύρηξαν οι ίδιοι συμμετείχε μόλις το 1,44% των εργαζομένων. Ο υπουργός στην ανάρτηση του ανέφερε πως «με την δράση μας τους χαλάμε το αφήγημα ενός “καταρρέοντος” ΕΣΥ και ενός Υπουργού “που θέλει να ξεπουλήσει” τα Νοσοκομεία».

«Απέναντι στην “συμμορία της μιζέριας” απορροφούμε πρωτοφανείς πόρους και αλλάζουμε το ΕΣΥ, και ειδικά το Νοσοκομείο της Νίκαιας», ανέφερε επίσης Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με διπλασιασμό του προϋπολογισμού, αύξηση προσωπικού και προκήρυξη νέων θέσεων.

Στο βίντεο που ανάρτησε, η διοίκηση του νοσοκομείου παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των έργων που υλοποιούνται, ενώ ο κ. Γεωργιάδης προγραμματίζει τα εγκαίνια των νέων υποδομών μετά το Πάσχα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Θυμάστε την φασαρία που έκαναν όταν πήγα στο Νοσοκομείο της Νίκαιας; Με πόση βία δεν ήθελαν να με αφήσουν να αναδείξουμε το τί ακριβώς κάνουμε και σε αυτό και σε όλα τα Νοσοκομεία; Μία θλιβερή μειοψηφία που στην πρόσφατη απεργία που προκήρυξαν οι ίδιοι, μετρήθηκαν στο 1,44% των εργαζομένων του; Ε λοιπόν ο λόγος για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η αντίδραση είναι διότι με την δράση μας τους χαλάμε το αφήγημα ενός «καταρρέοντος» ΕΣΥ και ενός Υπουργού «που θέλει να ξεπουλήσει» τα Νοσοκομεία. Η διοίκηση του Νοσοκομείου έφτιαξε ένα βίντεο με την συνολική εικόνα των έργων που εκτελούμε τώρα σε αυτό το Νοσοκομείο, συνολικού ύψους άνω των 30.000.000€ και αμέσως μετά το Πάσχα θα πάω για τα υπόλοιπα εγκαίνια εκεί. Διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, έχουμε περισσότερο προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό και την άλλη εβδομάδα προκηρύσσουμε και άλλες επιπλέον θέσεις. Απέναντι στην «συμμορία της μιζέριας» εμείς απορροφούμε πρωτοφανείς πόρους και αλλάζουμε το ΕΣΥ και ειδικά το Νοσοκομείο της Νίκαιας. Προχωρούμε μπροστά όσο και να φωνάζουν….