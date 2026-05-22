Ηρακλής: Νέο κάλεσμα στον κόσμο για τα εισιτήρια διαρκείας – “Ζήσε με τον Ημίθεο, πάρε θέση δίπλα του”

Η ώθηση που έχει δώσει ο κόσμος του Ηρακλή στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόνείναι ήδη αξιομνημόνευτη και σπουδαία, δείχνοντας ξεκάθαρη διάθεση να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδαςστη νέα προσπάθεια.

Η ΠΑΕ Ηρακλής σε νέο της μήνυμα για τα εισιτήρια διαρκείας περιγράφει απλές, αλλά πολύ ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές που έζησε κάθε Ηρακλειδέας στο Καυτανζόγλειο, καλώντας τον κόσμο να ζήσει και πάλι «τις Κυριακές μας».

Στην ανακοίνωσή τους οι «κυανόλευκοι» συνοδεύουν τις περιγραφές από πανηγυρικές στιγμές του παρελθόντος με πρωταγωνιστές τους Μιχάλη Κωνσταντίνου, Τζέιμς Ντεμπά, Κέλβιν Σέμπουε, Έντερσον Φοφόνκα, Ζοέλ Επαλέ και Κρίστιαν Κούστα:

«Υπάρχουν στιγμές που δεν εξηγούνται. Μόνο τις νιώθεις. Ένα γκολ στο 93’. Ένα πέταλο που σείεται. Μια αγκαλιά με κάποιον άγνωστο που για λίγα δευτερόλεπτα γίνεται αδερφός σου. Μια φωνή που βγαίνει από μέσα σου χωρίς να το καταλάβεις.

Αυτό δεν είναι απλά ποδόσφαιρο. Είναι οι Κυριακές μας. Τα παιδικά μας χρόνια. Οι διαδρομές προς το Καυτανζόγλειο. Οι στιγμές που μας κράτησαν όρθιους. Η ζωή μας στα μπλε. Και φέτος… επιστρέψαμε εκεί που ανήκουμε.

Το διαρκείας δεν είναι μια κάρτα. Είναι η θέση σου στην ιστορία που συνεχίζεται. Είναι το «ήμουν κι εγώ εκεί».

Στήριξε τον ΗΡΑΚΛΗ. Πάρε θέση δίπλα του. Πάρε το εισιτήριο διαρκείας σου για τη σεζόν 2026/27.

…κι όλα τα ωραία με τον ΗΡΑΚΛΗ».