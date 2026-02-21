Ποια είναι η καλύτερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας πρωτεΐνη;

Πιθανότατα κι εσύ παίρνεις την πρωτεΐνη με έναν από τους κλασικούς τρόπους: όλη μαζί στο βραδινό ή γρήγορα μέσα από ένα ρόφημα. Στην πραγματικότητα, όμως, ο σωστός συγχρονισμός παίζει σημαντικό ρόλο. Το σώμα σου μπορεί να απορροφήσει μόνο μια συγκεκριμένη ποσότητα πρωτεΐνης κάθε φορά και, αν καταναλώσεις περισσότερη σε ένα γεύμα, δεν σημαίνει ότι θα έχεις και περισσότερα οφέλη.

Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη στιγμή της ημέρας για να φας πρωτεΐνη; Σύμφωνα με διαιτολόγους, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα στο ρολόι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις μέσα στη μέρα που καλό είναι να της δώσεις μεγαλύτερη προσοχή. Δες πότε χρειάζεται να αυξήσεις λίγο την πρόσληψη και πότε ίσως είναι προτιμότερο να τη μειώσεις.



Για να καταλάβεις πότε χρειάζεσαι πρωτεΐνη, πρέπει πρώτα να σκεφτείς γιατί τη χρειάζεσαι.

Η πρωτεΐνη είναι γνωστή κυρίως για τη συμβολή της στη δημιουργία και αποκατάσταση των μυών, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για όλο σου το σώμα, από τα νύχια μέχρι τα εσωτερικά σου όργανα. Μπορεί παλαιότερα να θεωρούνταν απαραίτητη μόνο για αθλητές και bodybuilders, όμως η αλήθεια είναι ότι τη χρειάζεσαι ανεξάρτητα από το πόσο δραστήρια/ος είσαι.

Το πόση πρωτεΐνη χρειάζεσαι εξαρτάται από παράγοντες όπως το βάρος, το ύψος και η ηλικία σου. Γενικά, οι συστάσεις κυμαίνονται από ένα έως 2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, δηλαδή περίπου 70 έως 140 γραμμάρια την ημέρα ή 15 έως 30 γραμμάρια σε κάθε γεύμα. Το «ανά γεύμα» είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυτή είναι περίπου η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να αξιοποιήσει το σώμα σου κάθε φορά. Αν ξεπεράσεις αυτό το όριο, συνήθως δεν θα έχεις επιπλέον οφέλη και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.



Αν τρως υπερβολική πρωτεΐνη στο βραδινό αυτό δεν είναι ιδανικό

Το βράδυ τείνουμε να δίνουμε υπερβολική έμφαση στην πρωτεΐνη, πιθανώς γιατί το κοτόπουλο και το μοσχάρι κυριαρχούν στο δείπνο, ενώ πρωινό και σνακ βασίζονται περισσότερο σε υδατάνθρακες ή σε μικρές πηγές πρωτεΐνης (αυγά, γιαούρτι). Δεν υπάρχει πρόβλημα να φας πρωτεΐνη το βράδυ, αλλά είναι καλύτερο να τη μοιράζεις όλη τη μέρα. Υπερβολική πρωτεΐνη το βράδυ μπορεί να φουσκώσει, να δυσκολέψει την πέψη και να κάνει τον ύπνο ανήσυχο.

Η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης στα σνακ είναι ένας έξυπνος τρόπος να αξιοποιήσεις στο έπακρο την πρόσληψή της. Τα σνακ πλούσια σε πρωτεΐνη βοηθούν στο να διατηρείται η ενέργεια ανάμεσα στα γεύματα, προλαμβάνουν την υπερβολική πείνα και μειώνουν την πιθανότητα να φας παραπάνω αργότερα. Επιπλέον, υποστηρίζουν τη διατήρηση των μυών και τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα, κάτι πολύ σημαντικό για δραστήρια άτομα ή για όσους μένουν πολλές ώρες χωρίς φαγητό. Έτσι, ακόμα κι αν δεν υπάρχει μία «τέλεια ώρα» για πρωτεΐνη, σχεδόν κάθε στιγμή της μέρας είναι καλή για να πάρεις λίγη. Ιδανικά απόφυγέ την το βράδυ.

Πηγή: ladylike.gr