Πνευμονικό οίδημα: Τι είναι και πώς μπορεί να προκληθεί από το αλκοόλ

Στο προσκήνιο ήρθε με τον πιο τραγικό τρόπο το πνευμονικό οίδημα, το οποίο σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα είναι η αιτία θανάτου μιας 16χρονης στο Γκάζι, έπειτα από την κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως αναφέρουν ειδικοί από την Κλινική Mayo, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, το πνευμονικό οίδημα προκαλείται όταν συσσωρεύεται πολύ υγρό στους πνεύμονες. Το υγρό αυτό δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία τους και προκαλεί πολλά συμπτώματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία του πνευμονικού οιδήματος είναι τα καρδιολογικά προβλήματα. Η πιο συχνή καρδιογενής αιτία είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με ειδικούς από την Cleveland Clinic, στο Οχάιο. Άλλες καρδιογενείς αιτίες είναι:

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου

Η καρδιομυοπάθεια (δηλαδή η εξασθένηση του καρδιακού μυός)

Προβλήματα με τις βαλβίδες της καρδιάς

Υπέρταση

Καρδιακή αρρυθμία κ.λπ.

Συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, όμως, μπορεί να συμβεί και για άλλους λόγους. Αυτοί κυμαίνονται από την πνευμονία και την έκθεση σε τοξίνες έως την λήψη ουσιών και τις παθήσεις του ήπατος.

Στις ουσίες που μπορεί να το προκαλέσουν συμπεριλαμβάνεται το αλκοόλ. Αν ένας άνθρωπος πάθει οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ ή είναι χρόνιος μανιώδης πότης, κινδυνεύει να εκδηλώσει πνευμονικό οίδημα λόγω απ’ ευθείας βλάβης στον πνευμονικό ιστό και αυξανόμενης φλεγμονής στους πνεύμονες.

Το αλκοόλ μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα των πνευμόνων να αποβάλλουν τα περιττά υγρά. Αυτό όμως είναι ένα κρίσιμο βήμα στην καταπολέμηση του πνευμονικού οιδήματος και την επιδιόρθωση των τραυματισμένων πνευμονικών ιστών.

Τι συμπτώματα προκαλεί

Το πνευμονικό οίδημα μπορεί να αναπτυχθεί ξαφνικά (οξύ) ή να είναι χρόνιο. Αναλόγως με το είδος του, ο ασθενής παρουσιάζει χαρακτηριστικά συμπτώματα. Το οξύ πνευμονικό οίδημα μπορεί να εκδηλωθεί με:

Δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια) που μπορεί να είναι ακραία και να επιδεινώνεται με την κίνηση ή όταν ο ασθενής ξαπλώνει

Αίσθημα ασφυξίας ή πνιγμού που επιδεινώνεται όταν ο ασθενής ξαπλώνει

Σφίξιμο ή πόνος στο στήθος

Βήχας που παράγει αφρώδες φλέγμα. Μπορεί να περιέχει και αίμα

Γρήγορος, ακανόνιστος καρδιακός παλμός (αίσθημα παλμών ή «φτερουγίσματα» της καρδιάς)

Άγχος, ανησυχία ή αίσθηση ότι κάτι κακό θα συμβεί

Ψυχρό, κολλώδες δέρμα

Συριγμός ή βίαιη προσπάθεια για ανάσα

Στο χρόνιο πνευμονικό οίδημα τα συμπτώματα είναι παρόμοια αλλά ηπιότερα. Ο ασθενής μπορεί ακόμα να ξυπνάει το βράδυ από τη δύσπνοια, να έχει οίδημα (πρήξιμο) των ποδιών και να αισθάνεται κόπωση.

Πότε είναι επείγον περιστατικό

Το πνευμονικό οίδημα είναι σοβαρή διαταραχή. Εάν είναι αιφνίδιο (οξύ) χρειάζεται αμέσως θεραπεία, επομένως ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί δίχως καθυστέρηση στα επείγοντα ενός νοσοκομείου.

Οι πιθανές θεραπευτικές επιλογές γι’ αυτό συμπεριλαμβάνουν χορήγηση οξυγόνου, αναπνευστήρα ή διασωλήνωση, φάρμακα για αποβολή υγρών από τον οργανισμό και αγωγή για τον όποια υποκείμενη αιτία του.

Στις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να κοστίσει τη ζωή, εάν δεν γίνει άμεσα έναρξη της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Πηγή: iatropedia.gr